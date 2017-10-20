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Владивостокскому фармацевту выписали штраф
Причиной послужили незаполненные трудовые договора, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во Владивостоке прокуратура приняла комплекс мер реагирования по фактам нарушений трудовых прав работников фармацевтической компании. Так, осуществляя надзор за исполнением требований трудового законодательства, прокуратура Первореченского района города Владивостока выявила нарушения в указанной сфере в деятельности компании, осуществляющей торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами.
«Руководство компании в трудовых договорах не установили даты выплаты заработной платы работникам и не были вписаны сведения о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска в количестве 28-ми календарных дней. Также в организации отсутствовали Правила внутреннего трудового распорядка, нарушающие статью 189 Трудового Кодекса РФ», - рассказали в надзорном ведомстве.
В связи с выявленными нарушениями в сфере оплаты и охраны труда прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения должностное лицо предприятия подвергнуто административному штрафу на сумму в 8 тыс. рублей. Требования прокурора в компании устранили.
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