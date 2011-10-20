Оперативники владивостокского уголовного розыска задержали карманницу

Ловкая воровка, пользуясь утренним обилием пассажиров в транспорте, вытащила кошелек из сумки студентки одного из вузов Владивостока. На остановке «Покровский парк» 17-летняя девушка обнаружила пропажу и сообщила в полицию.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимую 34-летнюю местную жительницу. При обыске опытной рецидивистки похищенное имущество было обнаружено, что стало красноречивым свидетельством причастности женщины к краже. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас воровке грозит либо крупный денежный штраф, либо лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба.