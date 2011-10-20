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Оперативники владивостокского уголовного розыска задержали карманницу
20 Октября 2011, 16:41 | Владивосток
Ловкая воровка, пользуясь утренним обилием пассажиров в транспорте, вытащила кошелек из сумки студентки одного из вузов Владивостока. На остановке «Покровский парк» 17-летняя девушка обнаружила пропажу и сообщила в полицию.
По подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимую 34-летнюю местную жительницу. При обыске опытной рецидивистки похищенное имущество было обнаружено, что стало красноречивым свидетельством причастности женщины к краже. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас воровке грозит либо крупный денежный штраф, либо лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба.
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