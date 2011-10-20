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Во Владивостоке задержали вора «тойотовских» автозеркал
Оперативники УМВД России по Приморскому краю столкнулись с волной краж полотен автомобильных зеркал, прокатившейся по Владивостоку.
Причем добычей воров становились зеркала только марки «Тойота» исключительно премиум-класса. Преступники действовали дерзко и профессионально: воры за считанные минуты снимали нужную деталь авто и тут же покидали место преступления. За одну ночь неизвестные успевали «раздеть» более десятка машин и реализовать похищенное на рынках.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали 40-летнего местного жителя, который сознался более чем в 100 кражах автомобильных зеркал. По его словам, он работал в одиночку, всегда шел на дело в перчатках и снимал полотна в течение одной минуты. Мужчина совершал кражи с автомобилей по улицам Шилкинская, Тобольская, Кузнецова, Луговая, Тунгусская, по проспекту Красного Знамени и многим другим.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Соковишина Евгения.
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