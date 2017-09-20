Бывший вице-губернатор Приморья встретит новый год в СИЗО

Приморский краевой суд оставил без изменений решение районного суда, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приморский краевой суд оставил в силе постановление Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова.

Ранее Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову до 10 января 2018 года. Защита экс-чиновника не согласились с постановлением суда и отправила апелляционное заявление в краевой суд.

Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном «Радужный» под Уссурийском.

Фото - vl.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.