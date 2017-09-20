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Бывший вице-губернатор Приморья встретит новый год в СИЗО
Приморский краевой суд оставил без изменений решение районного суда, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Приморский краевой суд оставил в силе постановление Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова.
Ранее Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову до 10 января 2018 года. Защита экс-чиновника не согласились с постановлением суда и отправила апелляционное заявление в краевой суд.
Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном «Радужный» под Уссурийском.
Фото - vl.ru
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