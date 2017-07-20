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В Приморье экс-таможенника за взятки приговорили к 5 годам лишения свободы

20 Июля 2017, 12:24 | Владивосток

Кроме этого он лишился чина и заплатит штраф в размере 600 тыс. рублей

В августе и декабре 2014 года таможенник получил от предпринимателя взятку в размере более 30 тыс. рублей. За нее он должен был беспрепятственно переместить товар через таможенную границу. Деньги были перечислены на банковскую карточку супруги, сообщили Деловой газете «Золотой Рог»в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, случая в 2015 году, виновный переведенный на другую должность, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием получил от представителя двух коммерческих компаний деньги за помощь в оказании беспрепятственного таможенного оформления товара.

В настоящее время Советский районный суд г. Владивостока признал виновным заместителя начальника отдела таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ, получение взятки, мелкое взяточничество, мошенничество.

Приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН

Автор:
Теги: таможня взятка прокуратура транспорт 



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