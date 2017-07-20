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Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний

20 Июля 2017, 11:32 | Владивосток

На этом он заработал более 2,5 млн рублей

С марта 2013 года житель Владивостока оказывал услуги обналичивания денежных средств. Клиентами находчивого человека были крупные строительные и торговые предприятия, а также организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и многие другие. Оказываемые операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«Фигурант дела, не являясь банковским учреждениям и не имея разрешения на осуществление банковских операций, осуществлял незаконную деятельность по выводу средств. Для выполнения своих услуг он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм. Клиенты же фигуранта стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению расходов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что обвинительное заключение в отношении подозреваемого утверждено прокурором Приморского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: деньги прокуратура обналичивание средств 



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