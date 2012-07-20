«Приморских партизан» никто не хочет судить

Старт судебного процесса по так называемому делу «приморских партизан», который начнется с формирования коллегии присяжных, перенесен на 1 августа 2012 года.

К первоначально названной дате 9 июля из 2 тыс. приглашенных в присяжные заседатели явились лишь 12, тогда как нужно, как минимум, 20 человек. Комиссию присяжных сформировать не удалось.

Защита намерена воспользоваться паузой для ознакомления с материалами дела, которое насчитывает 50 томов. Процесс вновь поднял вопрос: кем считать подсудимых - обыкновенными бандитами, которые лишь прикрываются высокими словами, или «партизанами», начавшими борьбу с беспределом?

Следствие убеждает, что «подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений, за которые им грозит пожизненное лишение свободы, никакие не борцы за справедливость, как называют их некоторые СМИ. Это люди, у которых отсутствует всякое представление о нравственности. Для них не существует такое понятие, как закон. Они совершают преступления не за идею, а просто для того, чтоб навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней».

Сами же подсудимые объясняют свои действия борьбой с «беспределом».

- И это не какое-то спонтанное происшествие… Нет, мы это целенаправленно и спланированно делали... Вы самые настоящие бандиты… Вы сами крышуете наркобизнес, проституцию, лес воруете… Все это знают, и все вас боятся,… но остались еще люди, которые не боятся… Ответ вы понесете за ваши действия…, - заявили «приморские партизаны» в видеообращении, которое было записано, когда уже шла операция по их задержанию.

В своем откровенном обращении «партизаны» мимоходом сообщили, что их шесть человек. Во время их задержания 11 июня 2010 года двое - Андрей СУХОРАДА и Александр СЛАДКИХ - покончили жизнь самоубийством. Но на скамье подсудимых все равно оказалось шестеро: Александр КОВТУН, Вадим КОВТУН, Роман САВЧЕНКО, Максим КИРИЛЛОВ, Владимир ИЛЮТИКОВ и Алексей НИКИТИН.

По данным правоохранительных органов, в общей сложности с февраля 2010 года приморская группа совершила как минимум четыре нападения на сотрудников милиции, а также совершала кражи, поджоги и угоны автомобилей.

Так, в феврале 2010 года было совершено нападение на сотрудников милиции на ул. Давыдова во Владивостоке, в ходе которого один милиционер был убит и один ранен. Там же был похищен табельный пистолет. 16 мая 2010 года члены группы похитили легковой автомобиль. Женщину - водителя такси - сначала заперли в багажнике, затем отпустили на безлюдной дороге. 25 мая 2010 года совершен поджог отделения внутренних дел на станции Варфоломеевка. 27 мая 2010 года убит дежурный милиционер в здании ОВД села Ракитное. Похищены милицейская форма, бронежилеты и радиостанция. 29 мая на 61-м км участка гострассы в Яковлевском районе обстрелян автомобиль ДПС. 8 июня 2010 года неподалеку от села Хвалынка обстрелян наряд ДПС.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

P.S. Три тома из уголовного дела «приморских партизан» похищены из здания Приморского краевого суда. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе суда.