Контрабандное «ювелирное богатство» на сумму более 2 млн руб. приземлилось в аэропорту Владивосток

Крупная партия ювелирных изделий задержана сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни, совместно с сотрудниками таможенного поста «Аэропорт-Владивосток» Владивостокской таможни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возможна попытка ввоза в Россию ювелирных изделий с сокрытием от таможенного контроля. В целях пресечения «драгоценной» контрабанды таможенниками был проведен личный досмотр и таможенный досмотр багажа, в отношении прибывшего рейсом из Гонконга гражданина России.

В результате у мужчины было обнаружено более 150 украшений, сделанных из желтого и белого золота, со вставками из жемчуга, бриллиантов, изумрудов: кольца, серьги, кулоны, цепочки, а также около 400 ограненных драгоценных и иных камней, предназначенных для изготовления ювелирных изделий. Все это «ювелирное богатство» не было задекларировано в установленном законом порядке, а напротив, было сокрыто от таможенного контроля среди личных вещей гражданина. По заключению эксперта, стоимость незаконно перемещенных товаров составила более 2 миллионов рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда».

По словам начальника отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Ивана Кишинца, за три последних года, сотрудники ДВОТ три раза задерживали крупные партии ювелирных изделий, и по одному из дел уже вынесен обвинительный приговор Артемовским судом. Суд, учтя все обстоятельства, постановил в отношении российского гражданина, пытавшегося незаконно ввезти драгоценности, приговор в виде крупного штрафа и конфискации предмета контрабанды, а именно: ювелирных украшений изготовленных из белого золота, со вставками из брильянтов, рубинов и сапфиров, общей стоимостью более 3 миллионов рублей.