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"Дело Пушкарёва" дошло до Верховного суда

20 Июня 2019, 12:58 | Владивосток

На повестке вновь вопрос об изменении территориальной подсудности

19 июня 2019 года Верховный суд РФ рассматривает ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности гражданского дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшенго директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и шести юридических лиц. РИА VladNews вело текстовую онлайн-трансляцию из зала суда (время владивостокское):

17.15 Заседание началось. В зале присутствуют Андрей Пушкарёв и его адвокат Владимир Поликарпов. Представители АО "Спасскцемент", Теплоозерскцемент, ДВЦемент, «Спасский комбинат асбесто-цементных изделий». Судья спрашивает Андрея Сергеевича о самочувствии, может ли он участвовать в заседании. Андрей Сергеевич: "Да".

17:20 Судья уточняет возможность проведения заседания без ответчиков (Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова) и их представителей. Прокурор не видит препятствий для рассмотрения дела. Полагает, что все ответчики уведомлены должным образом. Считает, что Игорь Сергеевич проинформирован, так как на его сайте размещено письмо о текущем заседании.

17:26 Судья: "Вы допускаете возможность, что он имеет доступ к сети интернет?"

Прокурор: "Полагаю, да, так как периодически от его лица там публикуются материалы".

Поликарпов: "Размещённое письмо подписал я и Шейнин. Надеюсь, представитель прокуратуры ошибается, а не пытается ввести в заблуждение суд".

Судья: "Вы можете пояснить, кто на сегодняшний день представляет иннтересы Игоря Пушкарёва? По уголовному делу его интересы представлял Высоцкий".

Представитель Спасскцемента: "Информация, озвученная прокурором, свидетельствует только о том, что у сайта есть администратор, который этим занимается. Дело сложное, считаю, что нужно получить ответ от всех сторон".

Судья: "Я считаю, что нужно отложить заседание и получить ответ от всех сторон. Давайте согласуем дату".

17:32 Судья уточняет, в каком СИЗО находится Лушников. Заседание откладывается на 12 июля. Судья попросил ознакомиться с материалами заранее.

Напомним, 15 ноября 2017 года Верховным Судом РФ по ходатайству Генерального прокурора РФ была изменена территориальная подсудность уголовного дела, которое подлежало рассмотрению в районном суде города Владивостока, однако было передано в Тверской районный суд города Москвы.

Приговором этого суда от 9 апреля 2019 года установлено, что Андрей Пушкарев с 2009 по 2015 передавал взятки родному старшему брату - главе города Владивостока Игорю Пушкареву, а тот подкупал своего подчиненного - Андрея Лушнкова, чтобы муниципальное предприятие закупало продукцию на заводах группы «Востокцемент», принадлежащих семье Пушкаревых.

Уникальность приговора заключается в том, что в нем нет никаких данных, насколько «обогатилась» группа компаний «Востокцемент» действиями подсудимых. По факту – муниципальному предприятию поставлено продукции на 2,4 млрд. рублей, из которых оплачено только 1,4 млрд.рублей, убыток компаний «Востокцемент» составил 962 млн.рублей - эти деньги Пушкарев подарил городу.

И за такой «успешный» бизнес Игорю Пушкареву назначено 15 лет лишения свободы в колонии срогого режима, Андрею Лушникову - 10, Андрею Пушкареву (инвалиду 1 группы) - 8 лет лишения свободы условно, всем с максимальными штрафами в 500 млн.рублей - самый суровый приговор по данной категории дел за последние годы.

Защита обжаловала приговор, но, не дожидаясь решения апелляционной инстанции, Генеральная прокуратура РФ обратилась с иском о взыскании с указанных выше ответчиков 3,2 млрд. рублей, обосновывая свои требования, в том числе, и не вступившим в законную силу приговором.

При этом Генеральная прокуратура РФ вновь выразила недоверие судьям Приморского края и просит передать дело в тот же Тверской районный суд города Москвы.

Однако, в отличие от уголовного, гражданский процесс вообще, в принципе не предоставляет право Генеральному прокурору РФ на обращение в суд с подобным ходатайством.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мэр  Верховный суд  Пушкарёв  дело  генеральная прокуратура  иск 



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