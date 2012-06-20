Обрушившаяся дорога во Владивостоке попала в поле зрения оппозиционера Навального

К разрушению крупных объектов, оплаченных из бюджета, от первых ливней приводит некачественное строительство и незаинтересованность чиновников в результатах, считает известный оппозиционный блогер Алексей Навальный.

В своем очередном "антикоррупционном" посте блогер обращает внимание на случаи во Владивостоке и Югре, сообщает портал «Росбалт».

Так, во Владивостоке проливным дождем смыло новую дорогу, на строительство которой потратили 29 млрд рублей. "Ох уж эта стихия. Разбушевалась настолько, что смывает ужасно надежные сооружения — они ведь ужасно надежные, раз стоили в несколько раз больше, чем аналогичные сооружения в других странах. Странно, что сайты о погоде не находят сведений о том, что во Владике прошли самумы, смерчи, тайфуны, цунами и землетрясения. Скрывают, наверное, не могла же дорога за 29 млрд рублей развалиться от обычного дождя", — иронизирует Навальный.

Блогер также напомнил о том, что в Ханты-Мансийске на днях прошел ливень, в результате которого вода подмыла нижние участки биатлонной трассы. Водоотводная система не была рассчитана на прием такого большого количества воды.

По сведениям Навального, на последний этап реконструкции биатлонного стадиона было выделено 1,7 млрд рублей. "Еще раз подчеркну: 56 миллионов долларов на последний этап реконструкции, а не на новое строительство. То есть, это не в чистом поле новый стадион. Вся инфраструктура уже имеется. То есть это совершенно точно самый дорогой биатлонный стадион в России и, 99%, самый дорогой в мире", — отметил блогер.

"Потом пошел дождь. Лучший биатлонный стадион России, отремонтированный за несколько миллиардов рублей, остался без трасс", — подчеркнул он.

Навальный сообщил, что активисты антикоррупционного проекта "РосПил" не смогли найти сведений о контракте на строительство комплекса. "Видно только, что проводили конкурс на проектные работы. Могу поспорить, что "победитель" забрал подряд без конкуренции", — заметил оппозиционер.

Он сообщает, что победителем конкурса стал депутат-единоросс, президент и собственник строительной компании ВНСС Александр Вайсбурт. Навальный указывает, что когда астрономическая сумма утверждалась в декабре 2010 года, депутаты думы ХМАО высказывали негодование. "Хотелось бы понять, на что пойдут эти деньги. Это что, крыша будет построена над биатлонным центром? На что пойдут такие большие деньги?", – цитирует Навальный депутата Сергея Кандакова.

Он выражает сомнения в том, что на строительные работы пошло больше, чем 20% от суммы, выделенной из бюджета.

Навальный пообещал, что "РосПил" попытается проконтролировать, "заставят" ли компанию переделать все за свой счет.

"С ужасом ожидаем проливного дождя в городе Сочи", — шутит Алексей Навальный.

«Золотой Рог».