Во Владивостоке «китайский» рынок стоял, стоит… и будет стоять?

Около двух месяцев власти Владивостока пытаются прикрыть «китайский» вещевой рынок на ул. Русской,2а (район Автовокзала).

Напомним, 5 мая 2011 г. истек срок добровольного исполнения решения Советского районного суда по иску Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края об освобождении земельного участка общей площадью более 5 тысяч кв. метров по ул. Русской 2А (территория рынка).

Неделей ранее, 29 апреля, индивидуальным предпринимателям было вручено уведомление о добровольном исполнении требований исполнительных документов в пятидневный срок. Администрация рынка была уведомлена ранее. Но в указанный срок, о чем есть соответствующий акт судебного пристава, арендатор, а с ним и индивидуальные предприниматели, требования не выполнили.

Поэтому, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» (глава 13 ст. 105) было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения и дан новый срок.

Как сообщила пресс-служба УФССП по Приморскому краю, при неисполнении требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок к должнику в соответствии с законодательством применяются административные меры воздействия в виде штрафа и устанавливается новый срок для исполнения до 5 рабочих дней.

Но, судя по всему, от штрафных санкций арендатору и предпринимателям, ни холодно, ни жарко. Они как стояли на своем, вернее, на своих местах, так и продолжают стоять.

Единственное видимое изменение за более чем 1,5 месяца, пока длится эта история с закрытием рынка, коснулось цен на товары, которые пусть незначительно, но подросли. Как объясняют сами предприниматели, «жизнь на пороховой бочке требует дополнительных средств».