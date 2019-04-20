Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок

Поджигательница была уверена, что творит благое дело

Траву возле места обитания краснокнижных уток-мандаринок во Владивостоке пыталась сжечь женщина с ребёнком. Поздно вечером, под покровом темноты она подожгла траву возле деревянного пирса, где горожане кормят уток. Об этом сообщили редакции очевидцы.

Случайные прохожие оперативно отреагировали и затушили разгорающееся пламя, что повергло женщину у негодование. Она была уверена, что делает доброе дело и тем самым производит уборку территории. При этом она совсем не задумывалась, что огонь с травы перекинется на рядом растущие деревья и на деревянный пирс. Более того, она была крайне удивлена, что данное деяние наказуемо и карается штрафом.

После попытки вызова полиции женщина сгребла ребенка в охапку и сбежала с места преступления.

От редакции информируем, что пал травы является противозаконным действием и карается штрафом. Пал приводит к распространению пожара на большие территории, ставит под угрозу жизнь животных и птиц.