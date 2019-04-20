www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.96 р. 100 JPY: 57.15 р.
EUR: 71.92 р. 10 CNY: 95.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экология
Распечатать

Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок

20 Апреля 2019, 10:25 | Владивосток

Поджигательница была уверена, что творит благое дело

Траву возле места обитания краснокнижных уток-мандаринок во Владивостоке пыталась сжечь женщина с ребёнком. Поздно вечером, под покровом темноты она подожгла траву возле деревянного пирса, где горожане кормят уток. Об этом сообщили редакции очевидцы.

Случайные прохожие оперативно отреагировали и затушили разгорающееся пламя, что повергло женщину у негодование. Она была уверена, что делает доброе дело и тем самым производит уборку территории. При этом она совсем не задумывалась, что огонь с травы перекинется на рядом растущие деревья и на деревянный пирс. Более того, она была крайне удивлена, что данное деяние наказуемо и карается штрафом.

После попытки вызова полиции женщина сгребла ребенка в охапку и сбежала с места преступления.

От редакции информируем, что пал травы является противозаконным действием и карается штрафом. Пал приводит к распространению пожара на большие территории, ставит под угрозу жизнь животных и птиц.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: утка  экология  ЧС  огонь  пожар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 14:22, 21.04.2019#

    овца тупая

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru