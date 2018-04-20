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Доллары из Приморья вывозят мешками
Владивостокская таможня предотвратила незаконный вывод за границу крупной суммы
180 тысяч долларов США заплатил российский импортер за индикаторные панели, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Российский импортер заключил контракт с китайской компанией на поставку индикаторных панелей. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила 180 тысяч долларов США, в пересчете на рубли - свыше 10 миллионов рублей.
Товар в Россию должны были поставить до конца 2016 года. Однако индикаторные панели так и не были ввезены.
В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого. За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от ¾ до 1 размера суммы незаконной валютной операции.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность (ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ).
Индикаторные панели представляют собой электронные устройства, в виде информационных экранов. Активно используются в офисах банков для отображения курса валют или любой другой информации.
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