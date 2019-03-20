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Прокуратура не признает Игоря и Андрея Пушкарёвых родными братьями

20 Марта 2019, 08:23 | Владивосток

Также обвинение в суде уверяет, что экс-мэр предлагал взятку сам себе

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал новый пост в социальных сетях:

«Если бы следствие приняло за истину сведения о том, что я сохранил за собой контроль и управление над Востокцементом (а по факту и владение) на протяжении всего времени моей работы главой города, привлечение нас с Андреем к уголовной ответственности по особо тяжким статьям за взяточничество и пособничество в нём было бы невозможным. Плюс к этому, в нашем деле нигде нет упоминаний о том, что мы с Андреем родные братья. А ведь этот факт делает абсурдным передачу взятки.

Ещё один интересный момент, о котором я раньше не упоминал здесь: обвинение избегает ответа на вопрос: когда и при каких обстоятельствах мой брат Андрей получил возможность руководить компаний Востокцемент. По версии следствия, к 23 мая 2008 года я задумал получать взятки и с 2008 по 2009 вступил в сговор с братом. Но в это время компания ещё принадлежала мне, а управлял ею Воробьев В.П. Только спустя год Андрей вступил в должность генерального директора, поэтому в указанное следствием время (январь 2009г.) он не был директором Востокцемента.

Существенной информацией, делающей обвинение несостоятельным, является тот факт, что в то время, когда Андрею вменяется дача взятки, он лежал на хирургическом столе, есть медицинские документы, подтверждающие это.

Говоря о взятках, адвокаты обращают внимание на то, что в Уголовном кодексе прописаны два способа передачи взятки: лично и через посредника. В нашем деле написано, что передача взятки была через доверительных лиц, а средства мне на счёт зачисляли пять (!) разных людей. Не слишком ли много вовлечено в такой, прямо скажем, противозаконный процесс передачи взяток?

Андрей нуждается в безотлагательном лечении. Врачи говорят: чтобы не допустить аномального срастания тканей, ему необходимо сделать операцию в ближайшее время. К дате вынесения приговора достигается предельный срок проведения операций. Обвинение попросило для Андрея 8 лет условно (за это отдельное спасибо) с пятилетним испытательным сроком. Но пятилетний испытательный срок не позволит ему оперироваться за рубежом (в России он не сможет получить необходимое лечение), и мы просим у суда полгода испытанного срока, тем более, что закон это допускает...»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: адвокат  УК  СИЗО  Пушкарёв  прокурор  иск  суд 



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