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Игорь Пушкарев не нашел в трех томах обвинения ни одного доказательства своей вины
Экс-мэр Владивостока: «В них нет никаких, даже маломальских доказательств»
В столичном суде продолжается слушание «дело Пушкарева», его брата Андрея и экс-главы МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Игорь Пушкарев на своих страницах в соцсетях прокомментировал заседание, которое состоялось 13 марта.
На заседании суда 13 марта, обвинение огласило почти три тома дела. В них нет никаких, даже маломальских доказательств. Нет документов или даже копий документов и других свидетельств, доказывающих мою вину: сплошные расхождения, несовпадения и несоответствия. Плюс ко всему незаконная прослушка, фальшивая справка и другие подтасовки данных и ни слова о взятке, злоупотреблениях служебными полномочиями и ущербе в 143 миллиона рублей.
Мы с моей защитой обращаем на это внимание суда, и я хочу обратить на это и ваше внимание. Для меня это важно.
И да, в этот раз нам удалось рассмотреть 3 тома дела. Всего томов - 115. Несложно подсчитать, сколько потребуется времени до вынесения решения судом. Дорогу осилит идущий…
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