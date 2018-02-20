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Игорь Пушкарев рассказал в соцсетях о своих тюремных "буднях"
Факты из поста экс-мэра Владивостока часто шокируют
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях раскрыл «техническую» сторону судебного процесса, который ныне вершится в одном из столичных судов. Деловая газета «Золотой Рог» приводит текс полностью.
«Все, кто следят за процессом, видят только внешнюю часть айсберга. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как лично для меня прошел этот судебный день.
Подъем в 06:45, в 08:00 меня забрали из камеры. С собой из камеры разрешают взять бутылку воды (если она есть, если личной воды нет - то без воды). После досмотра «шмона» выдают сухой паек: сухари, куриные консервы (звучит громко, в реальности в них можно найти, к примеру, клюв цыпленка и т.д.), консервированный рис, пакетик чая и пластиковый одноразовый стакан. Затем всех грузят в автозак.
Он поделен на два отделения «пеналы» вдоль линии кузова - перегородка стоит вдоль, а не поперек, чтобы заключенные не смогли раскачать машину из стороны в сторону и завалить на бок. Кроме пеналов, есть два «стакана» - металлические шкафы с глухими дверьми, рассчитанные на одного человека. Меня определили в «стакан». Очень узко, невозможно раздвинуть плечи, пришлось сидеть вполоборота (ну, я же йог :-), мне не привыкать). Света нет. В двери «стакана» есть небольшой смотровой глазок, мне повезло что он был приоткрыт, а то бы ехал в полной темноте.
После этого начинается долгая дорога до суда. Сначала всех привозят в Мосгорсуд - перекресток всех СИЗО. Там идет распределение - кому в какой суд (так называемая «сборка»). На «сборку» уходит часа два, потом везут в районный суд. В Тверской суд нас привезли в первом часу, но время примерное, так как часы запрещены. В суде в конвойной комнате «стаканы» побольше - нас утрамбовали 6 человек в стакан. В 14:00 провели в зал. Дальше началась более публичная часть процесса - судебное заседание.
Примерно с 18:00 до 19:00 был перерыв, я перекусил сухарями из «сухпая». Потом процесс продолжился и закончился к 20:00. В начале девятого вечера мы выдвинулись тем же маршрутом в обратном направлении - в Мосгорсуд на «сборку» и далее «по домам». По казенным. В камере я был примерно в час ночи. Вот такое мое 13 февраля 2018 года».
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