В центре Владивостока разрушают новое здание (фото)

Строительная компания «Восточные ворота» начала во Владивостоке снос семиэтажного жилого дома высокой степени готовности по Почтовому переулку, 5в, что возле так называемого дома Элеоноры Прей. В 10 часов утра в понедельник в присутствии представителей краевой власти, судебных органов, подрядной организации и представителей СМИ с калитки в заборе, ограждающем проход к стройке, был сбит замок и после короткой презентации сноса строители приступили к работе – к разрушению где-то уже начатых перегородок и демонтажу оконных конструкций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Газета попросила ответить на несколько вопросов заместителя генерального директора производству ООО «ИК «Восточные ворота» Игоря ФЕОКТИСТОВА:

- Игорь Михайлович, как случилось, что этот подряд на снос достался вашей компании?

- Госконтракт был заключен на основании итогов электронного аукциона. Естественно были и другие желающие поучаствовать в производстве демонтажных работ. «Восточные ворота» оказались для заказчика наиболее приемлемы по цене.

- Насколько сложно выполнение этой работы в условиях зоны охраны памятника?

- Как само строительство, так и снос здесь затруднен. Наши инженеры предложили технологию демонтажа вовнутрь. Сейчас после работ по защите теплотрассы, проходящей рядом с объектом, будут выполнены технологические проемы в перекрытиях. Демонтаж будет осуществляться путем подачи демонтируемых элементов внутри здания через технологические проемы подъемными механизмами – талями. Излишек боя будет вывозиться в отвал, а часть материалов используем для обратной засыпки на месте строительной площадки. Практика показывает, что ни на что другое эти материалы после демонтажа уже не пригодны.

- В какие сроки, и какими силами будет сделан снос?

- Госконтрактом определен срок 90 суток и ни днем больше. Каждый день на объекте будет работать несколько звеньев рабочих. Объем работ здесь небольшой, но трудоемкий, потому что нельзя применять тяжелую технику.

- Неприятно сносить новое здание?

- Не то слово. Больно. Что и говорить! Но в данном случае мы выступаем не как строители, а как исполнители судебного решения.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Строительство 7-этажного жилого здания в зоне охраны памятника – дома Элеоноры ПРЕЙ вела компания ООО «Технопарк». На ранних этапах строительства, когда застройщик получал предписания приостановить начатое без разрешения строительство от надзорных органов, он продолжал возводить здание дальше. Протесты общественности и призывы власти тоже на первом этапе оказались безуспешны. Однако в дальнейшем судебным органам удалось это строительство приостановить. Суды различных инстанций подтвердили первичный приговор – здание должно быть снесено. Апелляции застройщика в более высокие инстанции остались без удовлетворения, а предложение ему – снести уже готовую коробку здания своими силами – осталось без ответа. В этой ситуации среди строительных организаций (можно считать, что практически при их добровольном желании поучаствовать) был проведен аукцион на снос этого объекта. Снос будет произведен за счет бюджета края. Но в дальнейшем, вероятно, все понесенные на снос затраты предполагается возместить за счет застройщика.

Напомним, что губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в отношении этого самостроя в свое время высказал довольно ясную позицию, что он однозначно должен быть снесен, потому что застройщиком были нарушены очень серьезные нормы. При этом губернатор подчеркнул, что его принципиальная позиция должна быть понятна и приемлема строительному сообществу: «Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведенных строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов это исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесем несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона».

Отметим, что приговор суда строители осуществляют в условиях дежурства вооруженной охраны.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.