Во Владивостоке грабители покусились на самое святое

Курируя на протяжении ряда лет благотворительные проекты Издательской компании «Золотой Рог», автор этих строк не раз убеждался в том, каким особым магнетизмом наполнена предновогодняя пора, иной раз решить подвисшие вопросы удавалось самым что ни на есть волшебным образом. Историю же, которую сегодня мне рассказала президент Благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама» Светлана КАНЯ, иначе как новогодним чудом не назовешь.

Прежде чем пересказать ее вам, необходимо сделать небольшое пояснение. Вот уже несколько лет подряд этот фонд проводит новогоднюю акцию «Стань Дедом Морозом», в которой активно участвуют пользователи семейного портала «Владмама». Фонд публикует списки воспитанников подшефных детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров и лечебных учреждений края, приморцы выбирают детей и готовят им персональные новогодние подарки.

Многие участвуют в этом процессе целыми семьями, пишет газета "Золотой Рог", с любовью выбирая то, чему наверняка обрадуется ребенок, тщательно подбирая слова, подписывая открытку с пожеланиями, красиво оформляя подарок... В результате за каждым из них стоит нечто большее, чем просто игрушка, предмет одежды, косметический набор или сладости… В этом году «волшебным саням» с «владмамовскими» подарками предстояло отправиться к 1500 детям-сиротам в два десятка учреждений края, где в торжественной обстановке, на новогодних утренниках они должны быть вручены детям. Для того чтобы облегчить процесс сбора и отправки такого количества подарков, за каждым детским домом или интернатом закреплен свой куратор. Нагрузка, ложащаяся на плечи этих добровольных помощников, колоссальная. Девушки выполняют одновременно роли грузчиков, водителей, экспедиторов… Одна из них, Анастасия, оказалась персонажем той самой предновогодней истории.

В четверг, 18 декабря, Светлане Каня позвонили из подшефного коррекционного дошкольного детского дома №1 г. Владивостока: «Светлана Владимировна, не поверите, но у себя на территории мы обнаружили припорошенную снегом гору подарков для ребят из детского дома – только не нашего, а другого. Судя по сопровождающим подписям, это результат «владмамовской» акции. Вот только как они у нас оказались и что нам с ними делать?».

Президент фонда тут же набрала телефон куратора и услышала уставший голос Анастасии. Оказалось, утром девушка объезжала точки сбора подарков, для того чтобы передать их затем в детский дом, и, пока ходила на одну из точек, машину вскрыли. Вместе с личными вещами унесли все собранные подарки. Отчаянию куратора не было предела: как возместить утрату и что сказать дарителям? Девушка полдня провела в отделении полиции, но надежды найти украденное не было никакой.

По всей видимости, как только воры поняли, кому предназначались подарки, они тут же решили их вернуть. Подъехали к первому попавшемуся детскому дому, выгрузили пакеты, а для того, чтобы те не бросались в глаза случайным прохожим, припорошили их снегом. Причем не побоялись сделать это среди бела дня, чтобы находку скорее обнаружили. В итоге новогодний утренник у воспитанников «пострадавшего» детского дома состоится в намеченное время, а тепло дарителей фонда непременно дойдет до маленьких адресатов.

Есть вещи, через которые не желают переступать даже те, кто не в ладах с законом.

Татьяна СУШЕНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.