Во Владивостоке введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги «Седанка – бухта Патрокл»

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. В связи с резким ухудшением погодных условий на территории г. Владивостока вводится ограничение для въезда автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза.

Кроме того, в целях недопущение дорожно-транспортных происшествий, введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги «Седанка – бухта Патрокл» (ул. Маковского - въезда на мост «Русский»).

Госавтоинспекция Приморского края просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скорость движения исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге.

Убедительно просим водителей, которые сомневаются в своих навыках и не имеют достаточного опыта управления транспортным средством в зимний период, отказаться от поездок. Особенно опасными являются съезды с мостов, повороты и открытые участки дорог, которые наиболее подвержены обледенению, обращается к участникам дорожного движения Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю