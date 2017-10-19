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Во Владивостоке подросток убил предполагаемого извращенца

19 Октября 2017, 17:30 | Владивосток

Потерпевший проявлял сексуальный интерес к подростку, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу СКР по Приморскому краю.

Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на острове Русский в городе Владивостоке по ст. 105 УК РФ.

«По версии следствия, 18 октября 2017 года 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, и убил», - рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гомосексаулизм  остров русский  убийство  мужчина 



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