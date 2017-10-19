Во Владивостоке подросток убил предполагаемого извращенца

Потерпевший проявлял сексуальный интерес к подростку, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу СКР по Приморскому краю.

Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на острове Русский в городе Владивостоке по ст. 105 УК РФ.

«По версии следствия, 18 октября 2017 года 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, и убил», - рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.