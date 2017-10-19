Во Владивостоке уволили директора ритуальной компании МУПВ "Некрополь"

Прокуратура провела там проверку и нашла несколько нарушений, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По закону, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, занимать другие должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе коммерческих и некоммерческих организациях или заниматься предпринимательской деятельностью. Однако экс- директор МУПВ «Некрополь» являлся учредителем коммерческих организаций, целью которых являлось извлечение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме этого, он без согласия Управления муниципальной собственности г. Владивостока, заключил договор с другой компанией на оказание услуг для МУПВ «Некрополь». При этом, указанные договоры заключены, минуя конкурсное размещение закупок, с единственным поставщиком в условиях аффилированности.

«В соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия. Согласие управления муниципальной собственности г. Владивостока на совершение таких сделок не предоставлялось», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий также установлены факты фальсификации документов, касающихся оказания ритуальных услуг в отношении якобы невостребованных трупов, с целью получения из бюджета городского округа денежных средств. При изучении этих документов установлено, что фактически захоронение осуществлялось за счет родственников умерших, заключивших в МУПВ «Некрополь» соответствующие договоры. Однако по документах таким умершим присваивалась категория «невостребованных», в связи с чем из городского бюджета на их захоронение было выделено свыше 700 тыс. рублей.

В связи с этим прокурором города в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.