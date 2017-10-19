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Во Владивостоке садовое товарищество оформило себе в пользование 9 га
Однако администрация города передала товариществу только 1,1 га, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокуратура города Владивостока добивается возбуждения уголовного дела по факту попытки незаконного оформления в собственность земельного участка в районе «Сахарный ключ» приморской столицы, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила факт предоставления подложных документов с целью незаконной регистрации права собственности на земельный участок.
«В 2016 году в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю поступило заявление представителя одного из садоводческих сельскохозяйственных кооперативов города Владивостока о государственной регистрации права собственности земельного участка, расположенного в районе садового товарищества «Лесное»», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, к заявлению был представлен государственный акт, дающий право собственности на землю площадью 9,0 га. Указанный государственный акт издан во исполнение постановления главы администрации г. Владивостока. Между тем, в ходе проверки установлено, что в МКУ «Архив г. Владивостока» данные государственные акты не поступали. А при изучении постановлений администрации г. Владивостока, прокурор установил, что садоводческому товариществу передан земельный участок площадью 1,1 га вместо 9 га.
В результате управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю приняло решение об отказе в государственной регистрации права собственности на земельный участок.
По мнению прокуратуры, данные обстоятельства свидетельствуют о подложности представленного на государственную регистрацию государственного акта с целью незаконного приобретения права собственности на земельный участок. В связи с этим материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
«При оформление данного участка в собственность ущерб бюджету Владивостокского городского округа составил бы свыше 112 млн рублей», - добавили в надзорном ведомстве.
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