Приморская полиция не нашла наркотиков в конфетах и жвачках

Сообщения о распространение наркотических средств в школах распространялось через мессенджеры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространении в образовательных учреждениях под видом конфет или жвачек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«В результате проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев распространения наркотиков не выявлено», - сообщили в краевом УМВД.

Добавим, что в 2014-2016 годах факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, однако в ходе проверок подтверждения не нашли.