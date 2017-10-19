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Приморская полиция не нашла наркотиков в конфетах и жвачках
Сообщения о распространение наркотических средств в школах распространялось через мессенджеры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространении в образовательных учреждениях под видом конфет или жвачек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«В результате проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев распространения наркотиков не выявлено», - сообщили в краевом УМВД.
Добавим, что в 2014-2016 годах факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, однако в ходе проверок подтверждения не нашли.
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