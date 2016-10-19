В бухтах, омывающих Владивосток, обнаружено более 2,5 тысяч опасных предметов

Министерство обороны РФ проявило интерес к проекту морской атомной платформы для доставки и подзарядки беспилотных подводных лодок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет РИА «Новости», об этом сообщил представитель конструкторского бюро "Малахит". Положительные отзывы о проекте дали несколько НИИ Минобороны России, подтвердил собеседник.

На форуме "Армия-2016" представители "Малахита" сообщили также о начале разработок проекта морской атомной платформы. Было отмечено, что проектируемая платформа будет способна поддерживать техническую готовность беспилотников: доставлять в нужное место и обеспечивать их электроэнергией. Авторами проекта являются группа ученых КБ и студенты нескольких вузов Санкт-Петербурга, - сообщают РИА «Новости».

Еще недавно только в научной фантастике можно было прочитать о морских подводных роботах, а сегодня они становятся предметом обсуждений военных и разработчиков. Нет никаких сомнений в заявлении российских флотоводцев, что усиление боевых возможностей подводных лодок будут обеспечиваться за счет введения в состав роботизированных комплексов.

Конструкторы субмарин более открыты, они поднимают завесу над тайной о новых разработках подводных беспилотников, которые могут находиться в режиме "офлайн", активизируясь по команде в нужный момент для перехода в необходимый регион и выполнения боевой задачи. В будущем такие беспилотники смогут уничтожать ударные группировки противника на море за счет своих небольших размеров и скрытности от средств обнаружения.

Для начала поговорим о наших наработках в сфере создания подводных роботов. Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году на службу Черноморскому флоту пришел малый подводный аппарат "Обзор-600" - беспилотная машина весом 15 кг, которая оснащена гидролокатором и предназначена для разведки морского дна на глубине до 600 метров и подъема грузов массой до 20 кг. Эта модель и по техническим параметрам, и по внешнему сходству является аналогом американского аппарата LBV-600-6.

В России есть еще одна разработка - комплекс подводных аппаратов "Гальтель", предназначенный для защиты морских портов и военных баз от проникновения диверсантов. Комплекс способен находить в море потенциально опасные предметы и уничтожать их. Один аппарат сканирует подводные глубины на 400 м, за ним следует другой "помощник", оснащенный оптико-электронной аппаратурой. При наличии опасного объекта по команде оператора в указанную точку отправляется третий аппарат - уничтожитель "Чилим", который при помощи взрывного устройства уничтожает предмет. Есть в комплексе уникальный аппарат, способный по заданной программе проводить осмотр днища корабля.

"Гальтель" оказался весьма полезным в бухтах Владивостока, где успешно отработал задачу обеспечения безопасности в районе острова Русский. Там 4 года назад проходил саммит АТЭС. За короткое время комплекс исследовал бухты и обнаружил 2,5 тыс. опасных предметов, в том числе и мины с Русско-японской войны.

Еще одна новость. Сегодня "Известия" сообщила об успешном испытании подводно-надводного комплекса "Пингвин" российскими спецслужбами. На борту комплекса, напоминающего перевернутую доску для серфинга с торчащим из воды килем, находится миниатюрный гидролокатор, который способен обнаруживать опасные предметы.

Беспилотник совершил несколько погружений и передал четкую картинку подводной обстановки оператору. Известно, что комплекс способен подгружаться на глубину до 500 м и развивать скорость до 20 км/ч. Издание также отметило, что испытание "Пингвина" проходило ранее в Волге и в акватории Черного моря, где ведется строительство Крымского моста. Плавающий робот обнаружил бомбу-макет, заложенную на дне рядом с бетонными сваями моста. Теперь беспилотник будет патрулировать район строительства моста во избежание диверсий.

Необходимо отметить, что в России создаются не только подводные разведчики, но и торпедоносцы. Совсем недавно разработчики нескольких НИИ начали проект по созданию автономной беспилотной подводной лодки, так называемого глайдера (underwater glider - в переводе с английского означает подводный планер). Именно этот проект заинтересовал российское военное ведомство. А в следующем году в российской армии должны появиться первые образцы этой чудо-техники.

По внешнему виду беспилотные субмарины напоминают торпеду длиной 2 м, способную скользить в морских глубинах со скоростью до 0,5 м/с. Такая скорость стала возможной благодаря особой конструкции беспилотника, которая похожа на оперение рыб или китообразных - размах "оперения" составляет 1,3 м.

В субмарине есть "плавательный пузырь" - основной элемент гидростатической системы рыб. Но в подлодке этот элемент технически выполнен в виде двух камер - воздушной и жидкостной. Жидкость представляет собой полимерное масло, плотность которого приближена к плотности воды. Если менять соотношение объема воздуха и масла в камерах, то это дает возможность регулировать глубину погружения торпеды в пределах 1000 м.

Как и рыба, субмарина со своим "пузырем" не тратит энергию для поддержания равновесия на определенной глубине. Благодаря такому механизму, подлодка может около 90 дней работать в автономном режиме, непрерывно производя разведку в морских глубинах. По словам разработчиков, время работы торпеды "без подзарядки" может быть увеличено до 6 месяцев. Практически бесшумное движение лодки и ее небольшие размеры снижают риск обнаружения "разведчика" гидролокаторами до минимума.

Подводный планер, управление которым осуществляется через спутниковую систему ГЛОНАСС, сможет не только выполнять разведывательные функции, но и уничтожать объекты противника. В этом случае планер несет на борту боевые снаряды. Для информации, планер массой около 50 кг способен нести до 5 кг полезной нагрузки. В настоящее время конструкторы занимаются разработкой боевой нагрузки. Это будут 120-мм торпеды, начиненные взрывчатым веществом, поражающая сила которого может быть соизмерима с боевыми возможностями огромных боеприпасов.

По словам разработчиков, глайдеры смогут найти широкое применение в различных силовых структурах для решения следующих задач: подводная разведка, противоминная и противолодочная борьба, поиск затонувших объектов, охрана боевых кораблей и военно-морских баз, осмотр подводных трубопроводов и кабелей, доставка грузов, гидрологические и научные исследования.

Россия пока идет в фарватере по созданию морских беспилотных подлодок. Хотя военно-морские силы США также вовлечены в подобные проекты. Американские разработки находятся в стадии многократных испытаний и, причем, вполне успешных. Так, летом прошлого года атомная подводная лодка класса "Вирджиния" (SSN-784) в ходе первого погружения осуществила запуск и возвратила на борт беспилотный подводный аппарат Remus600.

Но американцы серьезно запаниковали, когда получили данные о другом, более серьезном российском проекте. Реакция Пентагона тогда вылилась на страницы американских СМИ: газеты пестрили сообщениями о российской беспилотной субмарине стратегического назначения - подлодке, способной нести на борту ядерные заряды. Речь шла о безэкипажной субмарине проекта "Скиф", которому сотрудники Пентагона уже присвоили свое кодовое название - "Каньон". По утверждению американцев, российские конструкторы разработали автономную ударную субмарину, способную развивать большую скорость, преодолевать значительные расстояния и нести ядерные боеголовки мощностью до нескольких десятков мегатонн.

А как же обстоят дела в реальности? Поскольку упомянутый проект засекречен, информации о проекте крайне мало. Многие российские аналитики видят в разработке попытку реанимировать советские проекты беспилотных торпед, другие аналитики скептически относятся к данному проекту. О том, что аппарат может нести крылатую или баллистическую ракету, они не сомневаются, но наличие на борту ядерной боевой части вызывает множество вопросов.

Не выглядит ли рискованным размещение такого рода заряда на борту подлодки? Как поведет себя автономная субмарина в случае потери связи со спутником или двусторонней связи с оператором? Подводная торпеда будет вооружена искусственным интеллектом? В скором времени мы сможем ответить на эти вопросы. А пока бесспорным признается факт: научные достижения и новейшие технологии позволяют создавать сегодня самые фантастические проекты в мирных и военных целях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.