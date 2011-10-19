www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Полицейские задержали во Владивостоке серийных домушников

19 Октября 2011, 18:54 | Владивосток

В начале сентября в полицию УМВД России по Приморскому краю стали поступать заявления граждан с сообщениями о кражах из жилищ. Часто это были квартиры, расположенные на первых-третьих этажах жилых домов.

Характер проникновения и перечень похищенного натолкнул полицейских на мысль, что в городе появились так называемые, «серийники». Воры работали профессионально. Никаких следов, никаких свидетелей, никаких зацепок. Действовали они быстро – подбирали ключ к замку, либо проникали в квартиру, взломав дверь. Брали деньги, ценности, бытовую и компьютерную технику.

Оперативники начали отрабатывать все версии. Проверяли ранее судимых лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за подобные преступления. Среди них оказался 36-летний приморец, который недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал срок именно за квартирные кражи. Насторожило сыщиков то обстоятельство, что мужчина позволяет себе дорогие вещи, бездумно тратит крупные суммы на развлечения. После проведения ряда проверок у оперативников не осталось сомнений в том, что подозреваемый и таинственный вор – одно лицо. Мужчина был задержан, а через несколько часов задержали и его подельника – 24-летнего, ранее не судимого жителя Владивостока.

Подозреваемые рассказали, как решили подзаработать на квартирных кражах. Легкие деньги затмили парням голову и те начали ходить «на дело» как на работу. Краденое сбывали всегда одному человеку, который продавал вещи в сети Интернет. Вырученные средства тратили на одежду и развлечения. Мужчины сознались в 11 кражах из квартир. В основном, преступления совершались в районе Второй Речки во Владивостоке.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru