Полицейские задержали во Владивостоке серийных домушников

В начале сентября в полицию УМВД России по Приморскому краю стали поступать заявления граждан с сообщениями о кражах из жилищ. Часто это были квартиры, расположенные на первых-третьих этажах жилых домов.

Характер проникновения и перечень похищенного натолкнул полицейских на мысль, что в городе появились так называемые, «серийники». Воры работали профессионально. Никаких следов, никаких свидетелей, никаких зацепок. Действовали они быстро – подбирали ключ к замку, либо проникали в квартиру, взломав дверь. Брали деньги, ценности, бытовую и компьютерную технику.

Оперативники начали отрабатывать все версии. Проверяли ранее судимых лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за подобные преступления. Среди них оказался 36-летний приморец, который недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал срок именно за квартирные кражи. Насторожило сыщиков то обстоятельство, что мужчина позволяет себе дорогие вещи, бездумно тратит крупные суммы на развлечения. После проведения ряда проверок у оперативников не осталось сомнений в том, что подозреваемый и таинственный вор – одно лицо. Мужчина был задержан, а через несколько часов задержали и его подельника – 24-летнего, ранее не судимого жителя Владивостока.

Подозреваемые рассказали, как решили подзаработать на квартирных кражах. Легкие деньги затмили парням голову и те начали ходить «на дело» как на работу. Краденое сбывали всегда одному человеку, который продавал вещи в сети Интернет. Вырученные средства тратили на одежду и развлечения. Мужчины сознались в 11 кражах из квартир. В основном, преступления совершались в районе Второй Речки во Владивостоке.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.