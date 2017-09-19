Во Владивостоке из СИЗО выпустили бывшего вице-губернатора

Такое решение было озвучено во Фрунзенском суде во вторник 19 сентября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Во вторник, 19 сентября, Фрунзенский районный суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Данная мера пресечения избрана на 3 месяца до 27 декабря нынешнего года. Также постановил, что подсудимому можно будет гулять один час в течение дня.

Во время оглашения решения, судом были утонены предоставленные защитой ходатайства об ухудшении состояния здоровья подсудимого, а также предоставленные поручительства, в которых большая группа лиц положительно отзывается и высказывает уверенность в надлежащем поведении подсудимого. В суд было предоставлено 71 такое поручительство.

После оглашения решения суда подсудимый был выпущен из-под стражи в зале суда и отправился домой вместе с женой и своим сыном. В СИЗО бывший вице-губернатор провел 16 месяцев и 16 дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.