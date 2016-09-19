Во Владивостоке большегруз врезался в тепловоз

16 сентября, в пятницу, на железнодорожной станции «Мыс Чуркин» произошла авария: фура опрокинулась на пути и врезалась в тепловоз. Произошло это очень быстро: когда водитель автофургона входил в поворот по улице Полтавская, контейнер накренился и скатился направо. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По словам очевидцев, мужчина не получил значительных травм. Он отказался от госпитализации и остался ожидать приезда полиции для дальнейших разбирательств. По всей видимости, ему придётся оплатить ремонт маневрового тепловоза, так как в результате аварии контейнер повредил бензобак.

Оценить все последствия ДТП специалисты смогут после того, как фуру уберут и вернут на дорогу, а для этого потребуется многотонный кран.

Софья Подошвелева. Газета «Золотой Рог», Владивосток.