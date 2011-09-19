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Названа одна из возможных причин столкновения судов в бухте Золотой Рог
18 сентября 2011года в 18.40 (хбр) в ЦУКС МЧС России по Приморскому краю поступило сообщении о том, что во Владивостокском рыбном порту в районе 47 причала бухты Золотой Рог произошло столкновение морского судна - сухогруза "Юникс" - с частным маломерным судном, последнее в результате столкновения затонуло, сообщает пресс-служба.
По предварительным данным на маломерном судне находилось 10 человек: 10 поднято из воды, один скончался, два человека получили травмы.
Причины происшествия устанавливаются. Однако уже сейчас следователи называют нарушение правил судоходства в прибрежных водах Владивостока маломерным судном одной из наиболее вероятных причин столкновения.
Специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю готовы оказать психологическую помощь всем пострадавшим при столкновении судов. Квалифицированную помощь можно получить по телефону 8 (423) 2-648-635.
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