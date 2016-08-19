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Главе Владивостока Игорю Пушкареву требуется срочная хирургическая операция

19 Августа 2016, 08:06 | Владивосток

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», главе Владивостока Игорю Пушкареву необходима медицинская помощь. Это сообщил РИА VladNews адвокат главы приморской столицы Александр Высоцкий. По его словам, из-за давней травмы руки Игорю Пушкареву нужно в ближайшее время провести операцию.

«Мы будем настаивать на оказании медицинской помощи. Так как в условиях изоляции это вряд ли возможно, то на проведении операции за пределами суда», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 17 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева о продлении срока ареста главы Владивостока. Александр Высоцкий настаивал изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить своего подзащитного под залог в 10 миллионов рублей. Однако Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменения. Глава приморской столицы остается под арестом до 30 ноября 2016 года.

«Честно говоря, я не питал особых иллюзий по поводу Мосгорсуда, к сожалению, — прокомментировал адвокат решение суда корреспонденту РИА VladNews. — Это было предсказуемое решение. Но это не означает, что мы иссякли, мы будем двигаться вперед!».

Александр Высоцкий намерен подать кассационную жалобу на решение Московского городского суда, а в случае отказа обращаться в Верховный суд РФ.

Напомним, глава приморской столицы был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Свою вину Игорь Пушкарев не признает.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: мэр  владивосток  операция  мосгорсуд  Пушкарев  арест  медицина  хирургия  Верховный суд 



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Комментарии

  • Неедрос09:09, 19.08.2016#

    Закономерность, однако. . . Как коррупционеры на свободе- жизнь прекрасна, деньги рекой и здоровьем пышут. . Как "закроют", так сразу понос и голова болит. . . .

  • 00709:15, 19.08.2016#

    Точно! Оглядываясь на посадки чиновников, почти все срочно начинают болеть!!! Только ВВН достойно всё пережил!!!

  • Псевдоним15:59, 19.08.2016#

    Ага! И всем срочно операция требуется!!!!!!!!!А как воровать - так все в порядке было!

  • vasya18:53, 19.08.2016#

    "Игорю Пушкареву требуется срочная хирургическая операция" - и не иначе, в Южной Корее?

  • vasya18:58, 19.08.2016#

    "или отпустить своего подзащитного под залог в 10 миллионов рублей" - вроде взрослые люди, а деньги предложили, как десятиклассники. Надо было 100 000 000. Или миллиард. В тайной заначке наверное и поболее лежит. А потом, неужели при лефортовской орденоносной имени Дзержинского не первоклассная тюремная больница?

  • Псевдоним09:34, 19.08.2016#

    пусть больницу построит в сизо нормальную на спизженные деньги

  • Псевдоним09:36, 19.08.2016#

    В верховный суд РФ , ха насмешил. улыбнуло.

  • qwer10:14, 19.08.2016#

    Требуется немедленная пересадка МОЗГА. Зачем ему рука - ладно когда деньги брал а сейчас зачем ??Привязать к туловищу и все . Пол страны так ходит. Еще и настаивает на проведении операции . А еще есть универсальное средство называется ТОПОР. В Китае этот метод хорошо работает - оттяпать руку которой брал и набивал свои карманы. Рука уже за ранее чувствует - пришел пи. . . государю. Ну как только не изворачиваются что только не придумывают чтоб выйти и потихоньку в толпе раствориться . Про болячки свои вспомнил руку прижал в пять лет дверью - требуется незамедлительная госпитализация. Вот умора - насмешил. !!

  • Псевдоним13:21, 19.08.2016#

    I heard Jim Cramer is behind the site Emini S&P Trading Secret now, I don't know whether that is genuine however I'm a part there and I'm figuring out how to trade from them there course material is fantastic thus is their backing. I can propose them if anyone is intrigued by figuring out how to trade like I am.

  • Псевдоним14:17, 19.08.2016#

    Чушь какая. В бега хочет податься.

  • Вася16:14, 19.08.2016#

    А травма руки была получена при судорожном распихивании бабла по карманам? Если травма давняя, то зачем срочная операция? Не верю! (как говорил Станиславский)

  • Псевдоним16:46, 19.08.2016#

    Делиться с Вовой надо было.

  • Жека198016:54, 19.08.2016#

    Фонд помощи страдальцу уже организован? А то незнаю куда деньги перечислить(

  • vodogon18:20, 19.08.2016#

    А операцию могут сделать только зарубежные специалисты.

  • Псевдоним19:07, 19.08.2016#

    ампутация ему нужна хитро. . . . . . ому

  • Псевдоним19:11, 19.08.2016#

    никаких поблажек!!! Вор должен сидеть в тюрьме!!!

  • Совесть00:33, 20.08.2016#

    Пощадите его ведь Сердюков на много больше украл и не сидит пусть еще больше украдет и тогда все его осудят и переведут на другую должность с повышением как сделал наш уважаемый В. В. Путин .

  • vasya12:49, 20.08.2016#

    Не надо так ставить вопрос о Пушкареве, ПОЩАДИТЕ, надо требовать пересмотра дела Сердюкова.

  • vinamor13:43, 22.08.2016#

    If you are looking for other means to make money, come do trading like I did and you’ll see how profitable it is. Google Superior Trading System they’ll teach you how.

  • Vodogon17:53, 25.08.2016#

    Срочная операция по отделению наворованных денег от мэра города и его пособников, и пересадкой их в бюджет малоимущих.

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