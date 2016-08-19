Главе Владивостока Игорю Пушкареву требуется срочная хирургическая операция

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», главе Владивостока Игорю Пушкареву необходима медицинская помощь. Это сообщил РИА VladNews адвокат главы приморской столицы Александр Высоцкий. По его словам, из-за давней травмы руки Игорю Пушкареву нужно в ближайшее время провести операцию.

«Мы будем настаивать на оказании медицинской помощи. Так как в условиях изоляции это вряд ли возможно, то на проведении операции за пределами суда», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 17 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева о продлении срока ареста главы Владивостока. Александр Высоцкий настаивал изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить своего подзащитного под залог в 10 миллионов рублей. Однако Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменения. Глава приморской столицы остается под арестом до 30 ноября 2016 года.

«Честно говоря, я не питал особых иллюзий по поводу Мосгорсуда, к сожалению, — прокомментировал адвокат решение суда корреспонденту РИА VladNews. — Это было предсказуемое решение. Но это не означает, что мы иссякли, мы будем двигаться вперед!».

Александр Высоцкий намерен подать кассационную жалобу на решение Московского городского суда, а в случае отказа обращаться в Верховный суд РФ.

Напомним, глава приморской столицы был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Свою вину Игорь Пушкарев не признает.