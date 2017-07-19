В топку "дела Пушкарева" подкинули новые дрова

Начало судебного процесса по делу главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА откладывается в связи с возобновлением следственных действий после того, как экс-руководителю МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ предъявили новое обвинение, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Опальный градоначальник находится в московском СИЗО «Матросская тишина» без малого 14 месяцев, и уже никто не берется делать прогнозы: успеет ли суд вынести решение о виновности или невиновности Игоря Пушкарева до того, как в сентябре 2018 года его полномочия истекут, что называется, без посторонней помощи?

Новое уголовное дело в отношении Андрея Лушникова было возбуждено на основании рапорта об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Лушников в период исполнения обязанностей генерального директора МУПВ «Дороги Владивостока» с апреля 2012 года по май 2015 года содействовал мэру Игорю Пушкареву в получении взяток в особо крупном размере от родного брата градоначальника, Андрея Пушкарева.

Особо тяжкие статьи УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере), предусматривающие до 15 лет тюрьмы и многомиллиардные штрафы, Игорю и Андрею Пушкаревым вменили в конце марта. Кроме того, новые обвинения дали возможность содержать обвиняемых под стражей не 12, а 18 месяцев (пока что срок нахождения Игоря Пушкарева в СИЗО продлен до 1 сентября, Андрея Пушкарева под домашним арестом - до 30 сентября). Теперь же аналогичные последствия грозят и Андрею Лушникову как соучастнику преступления, предусмотренного «особо тяжкой» ч.6 ст. 290 УК.

Однако новое дело против Лушникова имеет неприятные последствия и для братьев Пушкаревых. После его возбуждения и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР направил письменное указание следователю Руслану ГАДБУЛИНУ о возобновлении следственных действий по уголовному делу Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова и предъявлении им новых обвинений. К началу июля, если верить заявлениям защиты опального мэра, фигуранты завершали ознакомление с материалами дела, однако теперь, после возобновления следственных действий, ознакомление будет приостановлено. Таким образом, откладывается и передача «дела Пушкарева» в суд с последующим его рассмотрением по существу.

Добавим, что из постановления о возбуждении нового уголовного дела в отношении Лушникова следует, что «не позднее 23 мая 2008 года (день вступления Игоря Пушкарева в должность мэра. - Прим. автора)… у Пушкарева И.С. возник умысел на незаконное обогащение путем получения взяток в особо крупном размере за обеспечение направления полученных по подпрограмме (подготовки к саммиту АТЭС-2012. - Прим. автора) бюджетных средств подконтрольным Пушкареву А.С. компаниям группы «Востокцемент». Проще говоря, Игорь Пушкарев для того и стал мэром, чтобы его семья могла заработать на стройках саммита. Однако родного брата в свои планы он, если верить документу, почему-то посвятил уже будучи главой города - между маем 2008-го и мартом 2009-го. И лишь весной 2012 года (за полгода до саммита. - Прим. автора), по версии СК, Игорь Пушкарев решил использовать в качестве пособника в незаконном обогащении Андрея Лушникова, назначив последнего руководителем «Дорог Владивостока». Стоимость «пособничества» следователи оценили в сумму от 70 до 160 тысяч рублей в месяц.

«Нам известно, почему именно на Андрея Лушникова оказывается столь сильное давление. Ему неоднократно предлагали пойти на сделку со следствием и дать показания на меня. Последнее предложение поступало месяц назад, но Андрей от него отказался. Вот ответная мера», - через соцсети прокомментировал новое уголовное дело Игорь Пушкарев. Добавим, что опальный мэр и раньше не стеснялся в оценках работы сотрудников СКР, высказывая их как в соцсетях, так и в ходе судебных заседаний, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова под стражей. Необходимо уточнить, что у 35-летнего Лушникова трое детей, причем третий ребенок родился уже после его ареста. Тем не менее бывший руководитель МУПа настаивает на своей невиновности, а также на отсутствии состава преступления в действиях братьев Пушкаревых.

Тем временем в Арбитражном суде Приморья с мая не может начаться повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных стройматериалов для нужд МУПВ «Дороги Владивостока». Так, намеченное на 11 июля начало второго процесса по делу было перенесено на 9 августа. При этом АС Дальневосточного округа на неделе оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Востокцемента» на решение Пятого арбитражного апелляционного суда, постановившего начать пересмотр дела в суде первой инстанции. А 13 июля состоялось очередное заседание по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок во Владивостоке.

Напомним, что предметом расследования Управления ФАС по Приморскому краю стали закупка новых автобусов для муниципального автопарка и их «обкатка» на новых маршрутах. Повторное рассмотрение дела началось в июне, а в начале июля краевое УФАС заявило ходатайство об отводе судьи, которое было удовлетворено в минувший четверг.

В свою очередь, Верховный суд РФ на днях отказался передавать кассационные жалобы мэрии Владивостока и МУП «ВПОПАТ №1» для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Ранее, напомним, подобное решение было вынесено ВС и в отношении жалоб по «щебеночному» делу.

Фото РИА PrimaMedia.