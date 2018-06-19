Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей

3 840 колбочек мыльных пузырей с незаконным использованием символики FIFA задержали владивостокские таможенники. Товар был ввезен из Китая без разрешения правообладателя.

Российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз мыльных пузырей – почти 172 тысячи колбочек. Среди указанного товара таможенники обнаружили 3 840 пластмассовых колбочек с мыльными пузырями, крышка которых была выполнена в виде объемных черно-белых и цветных спортивных кубков. Изображение спортивного кубка является одним из главных символов Чемпионата мира по футболу FIFA и зарегистрировано в качестве товарного знака. Правообладателем товарного знака является компания «Федерасьон Интернациональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА)».

Так как у импортера отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак, Владивостокская таможня направила представителю правообладателя письмо. В результате взаимодействия с правообладателем получена информация, что 3 840 колбочек мыльных пузырей обладают признаками контрафактности, и импортер не получал разрешение на их ввоз в Российскую Федерацию.

На товар наложен арест, в отношении импортера возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Справка:

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст.14.10 ч.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.

Газета "Золотой Рог", Владивосток