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Саммит АТЭС - 2012
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По злополучной дороге во Владивостоке Медведев пригрозил проехаться лично

19 Июня 2012, 13:01 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил привлечь к ответственности виновных в некачественном строительстве автодороги Седанка - Патрокл, которая была сооружена к саммиту АТЭС-2012. Об этом глава правительства заявил на встрече с вице-премьерами.

"В результате сильного ливня был размыт участок трассы, которая строилась к саммиту АТЭС. Очевидно, что качество дорожных работ оказалось весьма низким. Нужно разобраться, кто конкретно виноват, и наказать. Нужно посмотреть, были ли допущены просчеты при проектировании, нарушена ли технологическая дисциплина или строители допустили брак", - заявил Д.Медведев, поручив восстановить трассу в кратчайшие сроки.

Премьер отметил, что в результате оползня пострадали частные гаражи. Он поручил руководству Приморского края компенсировать гражданам потери. "Сделать это нужно быстро, без бюрократических проволочек", - сказал он.

Премьер добавил, что важно применить гражданско-правовую ответственность к виновным в некачественном строительстве трассы. Он отметил, что нужно взыскать реальный ущерб и, возможно, упущенную выгоду с подрядчика, поскольку в рамках договоров должны были быть установлены штрафные санкции.

В свою очередь первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что "есть вопросы к качеству проектирования и подрядным работам". По его словам, трассу можно будет восстановить в течение 2-3 недель.

Д.Медведев подчеркнул, что это нужно сделать "хоть и быстро, но качественно". "Учитывая важность мероприятий, я планирую в самое ближайшее время полететь во Владивосток и провести заседание комиссии по развитию Дальнего Востока. И по этой дороге я лично проедусь", - заключил глава правительства.

Напомним, ранее появилась информация о том, что во Владивостоке участок дороги, построенной специально для саммита АТЭС, размыло дождем. Речь идет о четырехполосной скоростной магистрали протяженностью 40 км, которая существенно снизит время на трансфер из аэропорта до Владивостока. Кроме того, дорога свяжет аэропорт с островом Русский, пишет РБК

«Золотой Рог».

Автор: РБК
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