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Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев рассказал в соцсетях об одном важном проекте

19 Апреля 2018, 19:07 | Владивосток

Он очень жалеет, что его команде не дали его реализовать

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, в котором рассказал о своем взгляде на проект Владивостокской кольцевая автомобильная дорога:

«Я с большим интересом читаю новости о ВКАД. Проект ВКАД, пожалуй, главный среди других проектов, которые я со своей командой не успел воплотить в жизнь. Осталось сожаление об этом. Но тот факт, что нашу идею поддержали и сейчас над ней работают на самом высоком уровне, радует и доставляет удовольствие. Мечта, которая воплотится в реальность, – не этого ли желает каждый из нас?! Я убеждён, что Владивостокская кольцевая автомобильная дорога – это настоящий прорыв и обязательное условие в стратегическом планировании развития нашего города. Новая дорога поможет освободиться Эгершельду от пробок и значительно облегчит жизнь горожанам; новая дорога – это ещё один мост, который соединит Эгершельд с островом Русским, а значит и с объездной трассой Де-Фриз - Седанка -Патрокл, минуя центр Владивостока; новая дорога – это и глобальная концепция развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которая будет незаконченной и небезупречной без учёта ВКАД.

Напомню, что мы построили во Владивостоке новую дорогу, связавшую улицы Выселковую и Тухачевского, объездную дорогу в районе Второй Речки по Шуйской и новую асфальтобетонную дорогу в районе Токаревского маяка, дорогу Снеговая - Горностай, объездную Варяг - Заря, и дорогу- дублер Тухачевского - Днепровская – Вострецова и другие. Эти направления были – мы лишь сделали их цивильными, и сейчас трудно себе представить городское автомобильное движение без них. А ВКАД - это наше детище, которые мы сами придумали и идеей реализации которого «заразился» каждый член нашей команды. Поэтому я внимательно слежу за тем, как идёт работа по проекту ВКАД и держу за него кулаки.

А как считаете вы, что ещё необходимо Владивостоку?».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: проект  центр  соцсети  Пушкарев  владивосток  развязка  город  ВКАД 



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