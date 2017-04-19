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Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
Задержанный ФСБ в Подмосковье Аброр Азимов, подозреваемый в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, в 2016 году дважды был в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул и Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным издания сообщает «Фонтанка», Азимов родился в городе Джалалабаде — втором по величине городе Киргизии, расположенном в 200 км от Оша, однако не позднее 2016 года получил российское гражданство. «Фонтанка» предполагает, что гражданство ему оформили в российском консульстве в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре. При этом, обращает внимание «Фонтанка», в октябре он возвращался в Россию необычным путем — через Сеул и Владивосток.
Ранее 17 апреля ФСБ задержала Азимова в Одинцовском районе Подмосковья, при этом на опубликованной ФСБ оперативной съемке видно, как у него изымают пистолет. Кроме того, во время задержания у него изъяли патроны и мобильный телефон и провода.
Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В результате теракта погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство, которое удалось обезвредить.
Личность предполагаемого террориста-смертника была установлена, СКР сообщил, что им был этнический узбек, уроженец города Ош в Киргизии Акбарджон Джалилов.
Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых — Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова — задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова — в Москве.
По данным портала Life, на след организатора теракта в Санкт-Петербурге удалось выйти благодаря звонку, который смертник Акбарджон Джалилов сделал перед самоподрывом. Азимов предположительно отдал ему команду на подрыв, пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Выяснить это удалось благодаря изучению данных о звонках Джалилова. Перед взрывом он позвонил на неизвестный номер, затем собеседник Джалилова набрал еще один телефонный номер, который уже удалось идентифицировать, пишет издание.
Собеседником, которого удалось идентифицировать, оказался повар из одинцовского кафе, гражданин Таджикистана Содик Ортиков. Проверка на работе Ортикова закончилась задержанием резчицы овощей Шохисты Каримовой, у которой в сумочке была найдена граната, пишет Life. Через круг общения задержанных Ортикова и Каримовой следствию удалось выйти на Азимова.
По данным турецкой газеты Yeni Akit, Джалилов примерно год нелегально находился на территории Турции и был депортирован оттуда за несколько месяцев до теракта, в декабре 2016 года, из-за того, что нарушил сроки пребывания в стране. Документы на выезд ему предположительно готовило российское генконсульство. Источник, близкий к правительству Турции, подтвердил эту информацию в разговоре с РБК. «Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант», — сообщил собеседник РБК.
Генконсульство России в Стамбуле направило запрос турецким властям по поводу депортации Джалилова из Турции в декабре 2016 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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