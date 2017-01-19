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У самолета, летевшего из Владивостока, треснуло стекло кабины пилотов
«Аэробус» продолжил полет в штатном режиме
У самолета Airbus- 319 авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла в кабине пилотов.
Повреждение не повлияло на безопасность полета.
«17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. «Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в штатном режиме», - отметили в пресс-службе.
На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа.
В настоящее время лобовое стекло в кабине пилотов уже заменено и самолет введен в строй.
Досье «Золотого Рога»: «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: десять среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.
Деловая газета «Золотой рог», Владивосток
Фото АК "Аврора"
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