www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.18 р. 100 JPY: 52.3 р.
EUR: 63.23 р. 10 CNY: 86.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

У самолета, летевшего из Владивостока, треснуло стекло кабины пилотов

19 Января 2017, 16:23 | Владивосток

«Аэробус» продолжил полет в штатном режиме

У самолета Airbus- 319 авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла в кабине пилотов.

Повреждение не повлияло на безопасность полета.

«17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. «Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в штатном режиме», - отметили в пресс-службе.

На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа.

В настоящее время лобовое стекло в кабине пилотов уже заменено и самолет введен в строй.

Досье «Золотого Рога»: «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: десять среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Деловая газета «Золотой рог», Владивосток

Фото АК "Аврора"

Автор:
Теги: авиа  "Аврора"  "Аэрофлот" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru