У самолета, летевшего из Владивостока, треснуло стекло кабины пилотов

«Аэробус» продолжил полет в штатном режиме

У самолета Airbus- 319 авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла в кабине пилотов.

Повреждение не повлияло на безопасность полета.

«17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. «Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в штатном режиме», - отметили в пресс-службе.

На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа.

В настоящее время лобовое стекло в кабине пилотов уже заменено и самолет введен в строй.

Досье «Золотого Рога»: «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: десять среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Деловая газета «Золотой рог», Владивосток

Фото АК "Аврора"