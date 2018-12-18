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В торговом порту Владивостока под краном погиб рабочий

18 Декабря 2018, 11:26 | Владивосток

В Приморье проводится процессуальная проверка по факту смертельного травмирования человека.

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России по факту наезда козлового крана на человека проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УПК РФ (причинение смерти по неосторожности, в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей).

По предварительным данным, 17 декабря 2018 года около 14 часов 40 минут в ходе выполнения на территории контейнерного терминала АО «Владивостокский морской торговый порт» погрузочных работ произошел наезд козлового крана «Kalmar» на мужчину 1990 г.р., который от полученных травм скончался, сообщили газете "Золотой Рог" в дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение. 

Как сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ВМТП, 17 декабря на территории порта произошёл трагический случай - погиб сотрудник сторонней организации, оказывающей услуги ВМТП. На место трагедии сразу же прибыли врачи скорой помощи и сотрудники полиции. По предварительной информации мужчина был смертельно травмирован козловым краном, так как в нарушение правил техники безопасности передвигался по подкрановым путям, перемещение по которым категорически запрещено. ВМТП выражает соболезнования родственникам погибшего, его семье будет оказана материальная помощь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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