В результате пожара в частном доме во Владивостоке погибли 4 человека

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря, ZRPRESS. 17 декабря в 22 часа 28 минут в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном трехквартирном деревянном доме по адресу: ул. Карла Либкнехта, 3 г. Владивостока.

Спустя 4 минуты к месту пожара прибыли и приступили к тушению первые пожарные расчеты. Звеньями газодымозащитной службы из горящего дома были спасены 3 человека. В 23.08 пожар был локализован, в 01.30 ликвидирован полностью.

В результате пожара погибло 4 человека: женщина 1956 года рождения и трое мужчин 1956, 1974, 1977 годов рождения. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 16 человек личного состава. Причины пожара и обстоятельства гибели людей – устанавливаются, сообщили "ЗР" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.