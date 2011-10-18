Мусор мешает безопасности жителей Владивостока

В офисном здании института «Приморгражданпроект» (ПГП), расположенном в центре Владивостока, может повториться трагедия пятилетней давности - тогда в аналогичном здании «ДВ-ПромстройНИИпроект» случился пожар, унесший жизни девяти человек, сообщает РИА PrimaMedia.

Сегодня транспортные пути к ПГП заблокированы, и в случае чрезвычайного происшествия экстренные службы не смогут своевременно оказать помощь людям, сообщили арендаторы крупного офисного здания.

- В связи с недавним разрушением дома на улице Посьетской произошла полная блокировка подъездных путей к нашему зданию. Эвакуационные пути отсутствуют - вокруг груды мусора, блоки; этим некому заниматься. К жилому дому, часть которого продолжает функционировать, подъехать также очень сложно. Не хотелось бы повторения трагичной ситуации пятилетней давности. А ведь здания «ПромстройНИИпроекта» и «Приморгражданпроекта», по сути, аналогичны.

Действительно, подъезд к зданию ПГП только один - и тот заблокирован горами мусора и железными воротами.