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Территория Приморского океанариума буквально кишит змеями (фото)

18 Сентября 2017, 09:49 | Владивосток

Знаки «Осторожно, змеи» расставлены практически по всей территории океанариума. Но, по словам сотрудников, на них мало кто обращает внимание, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«А между тем на полуострове Житкова о. Русского, где расположен океанариум, действительно живут рептилии, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. – И, судя по всему, прекрасно себя чувствуют. Здесь много поросших кустарником травянистых неудобий и хорошо прогреваемых каменистых откосов. Змеям здесь очень хорошо живется. А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?». Хотя, по словам местных жителей, не только территория п-ова Житкова облюбована змеями. Русский практически весь заселен рептилиями, их можно встретить довольно легко в любой части острова.

Сотрудники уносят отдельных особенно распоясавшихся рептилий подальше: пусть укус щитомордника и несмертельно ядовитый, но приятных ощущений не добавит. И в который раз призывают гостей: относитесь к предупреждающим знакам серьезно! Тем более если рядом с вами дети.

Сейчас холоднокровные неактивны, но выползают погреться на солнышке. Если человек случайно наступит на рептилию, она обязательно будет защищаться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  нападение  полоз  щитомордник  яд  о.Русский  змея  океанариум  рептилия  уж 



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