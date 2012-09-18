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Супертайфун "Санба" спровоцировал во Владивостоке еще два оползня

18 Сентября 2012, 16:31 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. Обильные осадки, вызванные прохождением через Приморский край тайфуна, задержали возобновление автомобильного движения на трассе «пос.Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» в районе происшедшего вчера оползня. Во Владивостоке выпало свыше 100 мм осадков. По оценкам специалистов это самый высокий уровень осадков в этом году.

В этих условиях работа по вывозу грунта с места оползня на трассе «пос.Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» была затруднена. Тем не менее вывезено свыше 500 кубометров грунта.

Ночью на трассе в районе ул.Добровольского произошло сползание грунта в придорожный кювет, еще одно сползание отмечено в районе ул. Маковского. Подрядная организация, занимавшаяся строительством трассы, приступила к вывозу грунта.

По словам и.о. директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Игоря Петеримова, дорожное покрытие не пострадало, движение автомобильного транспорта по всей трассе планируется возобновить до конца сегодняшнего дня.

В настоящее время движение по трассе «пос.Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» для автомобильного транспорта открыто за исключением участка от ул.Маковского до Патрокла. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного проведения работ по вывозу грунта основной поток автотранспорта перенаправлен: со стороны Де-Фриза через развязку Седанка, со стороны о.Русский - через развязки в районе ул. Катерной и бухты Патрокл.

ГИБДД поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности движения автотранспорта на данном участке трассы.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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