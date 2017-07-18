Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении убийства в центре города

Ранее возле магазина по ул. Светланская было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти

Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства охранника магазина совместно с полицией удалось задержать первого подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Владивостока, во время обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли вещи, в которых он мог быть одет во время совершения преступления, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе СКР, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Также по делу назначены судебные экспертизы.

Напомним, что тело охранника было обнаружено в воскресенье 16 июля, на следующий день СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство. Также в начале расследования стало известно, что в магазине у потерпевшего возник конфликт с покупателем, на улице покупатель нанес удар ножом в область груди оппонента и скрылся.

Иван КРЫШАН