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Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении убийства в центре города
Ранее возле магазина по ул. Светланская было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти
Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства охранника магазина совместно с полицией удалось задержать первого подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Владивостока, во время обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли вещи, в которых он мог быть одет во время совершения преступления, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе СКР, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Также по делу назначены судебные экспертизы.
Напомним, что тело охранника было обнаружено в воскресенье 16 июля, на следующий день СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство. Также в начале расследования стало известно, что в магазине у потерпевшего возник конфликт с покупателем, на улице покупатель нанес удар ножом в область груди оппонента и скрылся.
Иван КРЫШАН
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