Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пожар парализовал центр Владивостока на три часа
Во Владивостоке 18 июля в 10.58 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома по адресу ул. Алеутская,26.
Первые пожарные расчеты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, прибыли на место уже через 5 минут. Как оказалось при детальном осмотре места происшествия, причиной небольшого возгорания, вызвавшего сильное задымление, стал неисправный электрический щит.
После отключения электроэнергии дежурным электриком пожарные приступили к тушению. Площадь пожара, по словам пожарных на месте тушения не превышал 10 кв. м. Всего на вызов прибыли 5 пожарных машин: четыре автоцистерны и одна автолестница.
К этому можно добавить, что на три часа было парализовано не только уличное движение по ул. Алеутская, по которой пропускали только общественный транспорт.
«Вне игры» оказались учреждения и организации расположенные в одном квартале с домом №26, из-за отключения электричества вынужденные прекратить свою деятельность.
На счастье кроме потерянного времени и недополученной прибыли, потерь не было.
Новости тематики
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Новости раздела
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета