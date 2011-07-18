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Пожар парализовал центр Владивостока на три часа

18 Июля 2011, 15:09 | Владивосток

Во Владивостоке 18 июля в 10.58 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома по адресу ул. Алеутская,26.

Первые пожарные расчеты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, прибыли на место уже через 5 минут. Как оказалось при детальном осмотре места происшествия, причиной небольшого возгорания, вызвавшего сильное задымление, стал неисправный электрический щит.

После отключения электроэнергии дежурным электриком пожарные приступили к тушению. Площадь пожара, по словам пожарных на месте тушения не превышал 10 кв. м. Всего на вызов прибыли 5 пожарных машин: четыре автоцистерны и одна автолестница.

К этому можно добавить, что на три часа было парализовано не только уличное движение по ул. Алеутская, по которой пропускали только общественный транспорт.

«Вне игры» оказались учреждения и организации расположенные в одном квартале с домом №26, из-за отключения электричества вынужденные прекратить свою деятельность.

На счастье кроме потерянного времени и недополученной прибыли, потерь не было.

Автор: Юрий Рогов
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