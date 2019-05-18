Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке эвакуировали посетителей кинотеатра (фото)
Это далеко не первый подобный случай в городе за последние дни
Во Владивостоке 17 мая вечером эвакуировали посетителей и персонал кинотеатра «Океан».
В пятницу вечером через час после начала сеансов на 18.30 и 18.35 зрителей кинотеатра «Океан» попросили покинуть помещение без паники. Когда люди вышли из залов, оказалось, что кинотеатр уже оцеплен. Сотрудники кинотеатра попросили сохранять спокойствие и проинформировали, что деньги за сеанс можно будет вернуть в кассах в течении месяца. По неподтверждённым данным, поступило сообщение о минировании объекта. Факт не подтвердился.
Напомним, что в пятницу же около 10.15 поступили звонки о минировании здания ВГУЭС и клиники "Лотос" на ул. Гоголя во Владивостоке.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке эвакуировали посетителей кинотеатра (фото)
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке
- Моряки на судне Дальневосточного морского пароходства погибли в результате несчастного случая
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- Оглашение приговора экс-мэру Владивостока перенесли
- Экс-мэру Владивостока готовы объявить приговор
- Экс-мэра Владивостока обвиняют в том, что он не использовал бюджет города для личных целей
- Прокуратура не признает Игоря и Андрея Пушкарёвых родными братьями
- Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
- Участников драки фанатов "Луча" и "СКА-Хабаровск" отправили за решетку
Новости раздела
- Во Владивостоке эвакуировали посетителей кинотеатра (фото)
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке
- Мошенники запустили новую схему обирания граждан
- Моряки на судне Дальневосточного морского пароходства погибли в результате несчастного случая
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- Владельцу провалившегося под землю во Владивостоке авто возместят ущерб
- Крупная коммунальная авария оставила часть Владивостока без отопления
- Во Владивостоке устраняют крупную коммунальную аварию (Фото)
- Авария, "унесшая" под землю Nissan, доставила неудобства тысячам владивостокцев (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Раб Сулеев
- Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- У многодетных семей в Приморье могут забрать землю
- Дань памяти советским воинам отдали в КНДР