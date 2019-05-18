Во Владивостоке эвакуировали посетителей кинотеатра (фото)

Это далеко не первый подобный случай в городе за последние дни

Во Владивостоке 17 мая вечером эвакуировали посетителей и персонал кинотеатра «Океан».

В пятницу вечером через час после начала сеансов на 18.30 и 18.35 зрителей кинотеатра «Океан» попросили покинуть помещение без паники. Когда люди вышли из залов, оказалось, что кинотеатр уже оцеплен. Сотрудники кинотеатра попросили сохранять спокойствие и проинформировали, что деньги за сеанс можно будет вернуть в кассах в течении месяца. По неподтверждённым данным, поступило сообщение о минировании объекта. Факт не подтвердился.

Напомним, что в пятницу же около 10.15 поступили звонки о минировании здания ВГУЭС и клиники "Лотос" на ул. Гоголя во Владивостоке.