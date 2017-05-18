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Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
Подход к парому «ManGyongBong» был перекрыт со всех сторон, на каждом из которых дежурили сотрудники полиции, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Когда именно будет открыт подход к судну, неизвестно. По мнению некоторых представителей власти, сфотографировать паром у Владивостокского причала можно будет только после обеда.
По словам одного из сотрудников, дежуривших на морвокзале, на территории и в здании морского вокзала проходят антитеррористические учения, поэтому подход к кораблю запрещен. Однако попасть в само здание не составляет труда, входящих не обыскивают, а бутики внутри морвокзала работают.
С чем именно связанны такие беспрецедентные меры безопасности, тоже неизвестно. Дозвонится до пресс-службы УМВД по Приморскому краю, пока не получается.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на борту судна не оказалось туристов и груза. На нем во Владивосток прибыли только представители китайских туристических компаний, которые тестируют возможности рейса.
Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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