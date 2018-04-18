Понятные из "дела Пушкарева" оказались людьми без адреса

Защита экс-мэра Владивостока продолжает удивляться тому, что содержится в томах уголовного дела

В Тверском суде Москвы прошло очередное слушание по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В ходе заседания были оглашены материалы 19-го и 20-го томов уголовного дела. По этому случаю в соцсетях появился очередной пост экс-главы Владивостока.

«Не помню уже, кому принадлежит выражение: «За что судили тех, у кого не было улик? За их отсутствие.» Ну так, по-моему, это про нас :) Из тома в том фигурируют одни и те же материалы оперативно-розыскной деятельности, например, касающиеся прослушивания телефонных разговоров, которые по несколько раз рассекречивались и передавались следователю под видом новых доказательств.

Защита продолжает фиксировать и указывать на непрекращающиеся нарушения: обыски без разрешения и без заведения уголовного дела, превышение полномочий следователей, нарушение права на тайну переписки без всякого основания.

Новация обвинения – указание места жительства понятого без номера квартиры. В нашем случае – это адрес многоквартирного девятиэтажного дома во Владивостоке. Такие дома ещё называют «муравейник». Так вот, номер дома есть, а квартиры нет. Предположу, что это сделано для того, чтобы этого понятого не смогли днём с огнём найти и спросить, а был ли де-факто осмотр в его присутствии или не был. И это несмотря на то, что и сам осмотр проведён незаконно.

Но, по большому счёту, все эти нарушения говорят лишь о том, что кто-то очень хочет зацепиться хоть за что-то, превышая свои полномочия и выходя за рамки дозволенного законом. Но и в этих псевдодоказательствах нет ничего относящегося к делу и доказывающего мою вину.

Таким образом на сегодня рассмотрен лишь 20-ый том».