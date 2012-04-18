Прокуратура Приморского края проверяет сведения о незаконном захвате здания ВГУЭС

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Органами прокуратуры Приморского края организована проверка сведений о незаконном занятии здания по ул. Уткинской, 1 во Владивостоке.

В прокуратуру Приморского края 16 апреля поступило обращение ректора ВГУЭС Лазарева Г.И. о незаконном занятии неизвестными лицами здания, расположенного по ул. Уткинской, 1 во Владивостоке.

В настоящее время органами прокуратуры Приморского края проводится проверка по доводам указанного обращения. Кроме этого, копия данного обращения 16 апреля т.г. направлена начальнику УМВД России по Приморскому краю для проведения процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Следует отметить, что в настоящее время отделом полиции № 4 также проводится проверка по заявлению представителя ООО «СтройБизнесГрупп» о привлечении к уголовной ответственности начальника службы охраны ВГУЭС, который не допустил его в помещение по ул. Уткинская-1, принадлежащее обществу, после предъявления последнему свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль в прокуратуре Приморского края, сообщает пресс-служба.

"Золотой Рог".