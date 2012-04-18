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Во Владивостоке "всплыло" свыше 23 тонн рыбы сомнительного качества
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Прокуратурой Первореченского района города Владивостока и Россельхознадзором во Владивостоке на крупной контейнерной площадке обнаружено и исключено из оборота свыше 23 тонн потенциально опасной для здоровья потребителей рыбной продукции.
В ходе проверки расположенной в районе остановки городского транспорта «Постышева» крупной контейнерной площадки, сотрудниками Первореченской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из расположенных на территории площадки рефрижераторных контейнеров обнаружено хранение 23,7 тонн мороженной горбуши и наваги, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, требованиям законодательства о качестве и безопасности.
Так, при визуальном осмотре продукции проверяющими установлено, что на части упаковок с горбушей отсутствует дата изготовления, что не позволяет достоверно установить окончание срока её хранения. Что же касается партии наваги, то на все 5 тонн этого вида рыбопродукции отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие прохождение лабораторных исследований.
В настоящее время вынесенным предписанием Россельхознадзора вся потенциально опасная продукция исключена из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре Первореченского района города Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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