Игорь Пушкарёв будет сидеть в СИЗО пока до конца мая

Отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев будет находиться под стражей до 30 мая, сообщает Vl.Ru.

В пятницу, 17 марта, Мосгорсуд оставил в силе соответствующее решение Басманного районного суда столицы. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе мэр выслушал традиционное отрицательное для себя решение вышестоящей инстанции спокойно. Было видно, что оно не стало для него неожиданным.

Пушкарев и его адвокаты Александр Высоцкий и Виктория Бурковская на предыдущем заседании два дня назад просили отпустить его под залог, либо под домашний арест. Они ссылались на то, что следователь в очередной раз не представил в суд доказательства необходимости оставления Пушкарева под стражей, кроме традиционных: может "скрыться" (на катере или вертолете) и надавить на свидетелей (криминал следователь Габдуллин увидел в том, что отстранённый мэр до сих пор состоит в переписке по почте со своими подчиненными).

Однако на заседании выяснилось, что при этом следователь вопреки правилам не прислал Пушкарёву в СИЗО для ознакомления свой 23-страничный ответ на апелляционную жалобу защиты. В связи с чем судья объявила перерыв для ознакомления Пушкарёва с объёмной бумагой.

В пятницу в суд неожиданно пришёл сам следователь и лично заявил о необходимости содержания экс-мэра под стражей. В частности, по его словам, это вызвано давлением на свидетелей.

"Все свидетели приходят с адвокатами и отказываются давать образцы почерка и голоса. Чтобы их получить, пришлось проводить ряд оперативных действий", - сказал следователь, подчеркнув, что это затянуло производство экспертиз.

По его данным, этих адвокатов оплатил "Востокцемент" (гендиректором этого предприятия является Андрей Пушкарев - прим. ред.). "Возникает вопрос, чьи интересы защищают эти адвокаты: "Востокцемента" или свидетелей?", - отметил следователь в суде.

Все свидетели, по версии следователя, непосредственно передавали деньги, находясь в Сеуле. "Как только свидетель получил вызов на допрос, так сразу скрылся за границей. С таким мы сталкивались постоянно", - отметил он и добавил, что некоторые свидетели меняли показания. - "Идет активное противодействие расследованию - более 90 процентов свидетелей отказывались давать образцы".

"Следствие продолжается, никаких оснований для изменения меры пресечения нет", - продолжал следователь, отмечая, что следствие интересует длительный период инкриминирумоего преступления (с 2009 по 2016 годы) и что в настоящее время устанавливается роль каждого из соучастников, проведено много следственных действий, 15 обысков, допрошены многочисленные свидетели, проведены ряд экспертиз, а одна - фоноскопическая - еще не закончена.

Реагируя на это, адвокаты в свою очередь заявили, что следствие затягивает производство по делу, чтобы безосновательно содержать Пушкарева под арестом. "Он публичный узнаваемый и уважаемый в городе человек, содержание его под стражей - дискредитация органов государственной власти", - сказал адвокат Александр Высоцкий.

Сам Игорь Пушкарев заявил, что экспертизы назначаются с большой задержкой. "Шесть лет меня слушали, в день я порядка трех часов разговаривал по телефону. Если слушать это все, то еще три года понадобится - я что, это все время должен сидеть в СИЗО?!" - возмущался он.

Обвиняемый также уверял, что ущерба городу нанесено не было. "Когда я пришел - были долги, предприятие было на грани банкротства, а теперь работает, люди там получают зарплату. Где моя вина? Что я украл? Где деньги? Ущерба нет, никто не пострадал", - обратился он к судье.

Когда судья ушла на решение, Пушкарев, воспользовавшись моментом, рассказал родным, что в СИЗО занимается спортом и учит английский.

"Вся хата спортом занимается, курить все бросили", - отмечал он, уточнив, что отжимается сто раз за три подхода.

Отстраненный мэр заверил родных, что все необходимое у него есть, но попросил передать ему приморский мед, который уже закончился. Также он пожаловался, что в СИЗО не разрешают проносить шоколад с нугой.

Выйдя из совещательной комнаты, судья постановила: решение Басманного суда о продлении ареста Пушкареву оставить в силе.

Напомним, Игорь Пушкарев находится в московском СИЗО Матросская тишина. 9 марта он был отстранён от должности на время расследования.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев был задержан правоохранительными органами в ночь на 2 июня и доставлен в Москву. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы и злоупотребляя своими полномочиями, организовал приобретение предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» стройматериалов в большом объеме. По данным СК, «Востокцемент» возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города.

Перед задержанием сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) провели обыски в 20 кабинетах мэрии Владивостока, включая рабочее место главы города. Также оперативники ФСБ провели обыски в доме Пушкарева и на предприятиях, связанных с его семьей.

Фото Vl.Ru.