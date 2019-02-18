Брат экс-мэра Владивостока в суде с трудом мог отвечать на вопросы обвинения

Из-за травмы, лечение которой было прекращено по настоянию прокуратуры, Андрею Пушкарёву трудно не только говорить, но и дышать

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост с соцсетях:

«Несколько слов о допросе моего брата Андрея. Волновался за него больше, чем когда сам готовился к выступлению в суде. Из-за травмы лица Андрею трудно говорить, поэтому громкая и внятная речь ему стоила усилий. Отчасти по этой причине его выступление длилось два дня.

Как я уже неоднократно писал и как подтвердили независимые экспертизы - применение сметных цен (на основе которых сделано обвинительное заключение) не является обязательным для взаимоотношений коммерческих организаций, что доказывает непричастность Андрея к инкриминируемому ему деянию (даче взятки мне и коммерческом подкупе Лушникова, чтобы МУП покупал у Востокцемента стройматериалы по завышенным ценам). Да и цены порой были ниже рыночных, что доказали четыре независимые экспертизы. Это первое.

Второе: предприятия Востокцемента предоставляли МУПВ «Дороги Владивостока» гарантии в виде договоров поручительства и, по утверждению следствия, 15 договоров поручительства Востокцемента позволили МУПу беспрепятственно победить в конкурсах. Победа была по всем 15 контрактам, но только по 4-м была поставка строительных материалов, а по остальным договорам - очистка русел рек, склонов гор от мусора, вывоз мусора. Это позволило МУПу выполнить контракты на 3,4 млрд рублей и получить доход. На наш взгляд, этот факт наглядно доказывает искажение следствием реальных фактов.

Немного разъясню. Заключение некоторых муниципальных контрактов Востокцемента с МУПом не было связано с ремонтом дорог и покупкой материалов, а позволяло МУПу приводить город в порядок, убирать мусор и пр. и получать прибыль. И эти договоры поручительства были безвозмездной помощью МУПу. Такой помощи от Востокцемента было много. Например, по просьбе МУПа Востокцемент предоставил ему площадку за символичную плату на территории ВБЩЗ для приготовления пескосолевой смеси. Правда, в результате этих действий завод чуть не лишился лицензии. Когда Востокцемент не мог обеспечить всех потребностей МУПа в асфальте, он покупал материалы у Примасфальта и без оплаты поставлял их МУПу на ремонт городских дорог. Завод Спасскцемент погасил долги МУПа перед компанией «ДВ-Инвест» в размере 43 млн рублей, чтобы оградить МУП от взысканий кредиторов. Надеюсь, я привел достаточно примеров, из которых становится очевидно, что Востокцемент был эдакой компанией добрых дел для Владивостока, как бы это нескромно не звучало (не говоря уже о прощении почти миллиардной задолженности МУПу).

Третье: во Владивостоке ни для кого не секрет, кому принадлежит компания Востокцемент, и многие обращались к нам за помощью о выделении стройматериалов. Это не только общественные и ветеранские организации, это различные федеральные и краевые ведомства и структуры, и мы старались никогда никому не отказывать, несмотря на то что помощь была на суммы от 10 тысяч рублей до нескольких миллионов. Считаю, что это тоже о многом говорит и характеризует деятельность компании.

Всё вышесказанное очередной раз свидетельствует о том, что в отношениях Востокцемента с МУП не было никакой корысти. Условия поставок МУПу были беспрецедентными. И Андрей, как руководитель компании Востокцемент (на тот момент), в суде ещё раз об этом сказал. И есть показания свидетелей, подтверждающие исключительность условий для МУПа. И все независимые экспертизы, свидетельские показания, первичные документы предприятий и др, доказывают лишь одно - сотрудничество с МУПом не было выгодным для Востокцемента. И моему брату Андрею не было смысла подкупать меня (за мои же деньги, так как я являюсь основателем Востокцемента), чтобы продолжать невыгодную для предприятия работу.

Ну и последнее и самое главное, то, о чём упорно умалчивает следствие и на что решительно и бескомпромиссно закрывает глаза государственный обвинитель - здоровье моего брата, который нуждается в срочном лечении и возобновлении восстановительных операций. Все эти обвинения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, домыслы и произвольные интерпретации показаний следователем, подводят его здоровье к тонкой грани…».