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Похититель металла с Русского моста не работал ни в "Граните", ни в "Мостовике"

18 Января 2013, 17:32 | Владивосток

17 января пресс-служба полиции УМВД России по Приморскому краю, распространила пресс-релиз «Полицейскими Приморья раскрыто хищение металла на 96 миллионов рублей».

В нем говорится о том, что 32-летний бывший сотрудник службы безопасности ООО НПО «Мостовик» Рафаэль Джавадов  организовал преступную группу с целью хищения дорогостоящих металлоконструкций с территории базы и наладил схему вывоза и сбыта имущества.

По данному факту, на основании оперативных разработок сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции в отношении подозреваемых в имущественных преступлениях возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

В настоящее время производство по уголовному делу окончено, утверждено обвинительное заключение.

В то же время комментируя данное сообщение пресс-службы полиции УМВД России по Приморскому краю, пресс-служба НПО «Мостовик» опровергает информацию о том, что Джавадов являлся сотрудником строительного предприятия. В сообщении пресс-службы НПО «Мостовик» говорится, что он работал в ООО ЧОП «Гранит-Владивосток», которое «осуществляло охрану ФЦ «Логистика», на территории которого была расположена площадка хранения вспомогательных строительных материалов».

Охранный холдинг «Гранит», в состав которого входит  ООО ЧОП «Гранит-Владивосток», официально сообщает, что Рафаэль Джавадов, организатор преступной группы осуществлявшей хищения дорогостоящих металлоконструкций принадлежавших ООО НПО «Мостовик», никогда не являлся сотрудником ООО ЧОП «Гранит-Владивосток» или каких-либо других структурных подразделений входящих в холдинг «Гранит».

 По данным холдинга, Рафаэль Джавадов был сотрудником одной из субподрядных организаций НПО «Мостовик», он имел официальный доступ на территорию хранения металлоконструкций. Он знал систему хранения металлоконструкций, имел образцы товарных накладных и пропусков.

В процессе проведения следственных мероприятий, холдинг «Гранит» оказывал всесторонние содействие следствию в сборе доказательной базы и раскрытии данного преступления, сообщил «ЗР» Александр Зюзьков, специалист по связям с общественностью Охранного холдинга «Гранит».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: правопорядок  коррупция  мосты владивостока  правонарушение  уголовное дело 



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Комментарии

  • Псевдоним22:38, 18.01.2013#

    А вот был лет 15 назад в краевой прокуратуре Джавадов. Не родственник ли?

  • местный!!!22:39, 18.01.2013#

    Похититель металла с Русского моста не работал ни в "Граните", ни в "Мостовике" и вообще его не существовало!!!Это инопланетянин!!!Он прилетал на НЛО и похищал дорогостоящие металлоконструкции для своих дел. ХА ХА ХААААА!!!

  • Денис22:47, 18.01.2013#

    А был ли вообще метал вообще или всё так на бумажке ?))

  • Миха22:57, 18.01.2013#

    Москали и [***] все!

  • Псевдоним01:13, 20.01.2013#

    А форму гранита носил так, просто другой не было:)))

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